Феррейра-Карраско может продолжит карьеру в «Баварии»

«Бавария» интересуется полузащитником «Атлетико» Янником Феррейрой-Карраско, сообщают испанские СМИ.

Инициатором трансфера является главный тренер мюнхенцев Карло Анчелотти, который рассматривает бельгийского хавбека в качестве возможной замены Дугласу Косте. У бразилца есть предложения из Китая и ряда европейских клубов.

В этом сезоне Феррейра-Карраско в 20 матчах чемпионата Испании забил шесть мячей и сделал две голевые передачи.