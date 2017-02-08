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Феррейра-Карраско может продолжит карьеру в «Баварии»

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«Бавария» интересуется полузащитником «Атлетико» Янником Феррейрой-Карраско, сообщают испанские СМИ.

Инициатором трансфера является главный тренер мюнхенцев Карло Анчелотти, который рассматривает бельгийского хавбека в качестве возможной замены Дугласу Косте. У бразилца есть предложения из Китая и ряда европейских клубов.

В этом сезоне Феррейра-Карраско в 20 матчах чемпионата Испании забил шесть мячей и сделал две  голевые передачи.

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