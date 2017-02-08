Геннадий Тимченко: Участие «Куньлуня» в КХЛ позволит подготовить приличную сборную Китая к Олимпиаде-2022

«Куньлунь» за счет участия в КХЛ поможет подготовить хорошую сборную Китая по хоккею к Олимпиаде-2022 в Пекине, заявил председатель совета директоров лиги Геннадий Тимченко на годовом собрании Российско-китайского делового совета.

Напомним, «Куньлунь» был основан в 2016 году для участия в КХЛ. Клуб в текущем дебютном для него сезоне после 57 матчей набрал 83 очка и занимает 6-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Он еще не гарантировал себе участие в плей-офф.

«В этом сезоне мы видим, что китайский «Куньлунь» успешно играет в лиге. В первый год «Куньлунь» попадает сразу в зону плей-офф с достаточно хорошими результатами. Тем самым участие этого клуба в КХЛ при уровне хоккея, который сегодня есть в КХЛ, позволит подготовить приличную национальную сборную Китая для участия в Олимпийских играх 2022 года в Пекине», - цитирует Тимченко «Р-Спорт».