Российские хоккеисты завоевали золото Универсиады
Хоккеисты сборной России завоевали золотые медали зимней Универсиады в Алма-Ате.
В финале российская команда одержала победу над сборной Казахстана со счетом 1:0. Единственную шайбу на 42-й минуте встречи забросил Даниил Ильин. Таким образом, финал мужского хоккейного турнира закрыл медальную программу Универсиады-2017.
Напомним, что бронзовыми призерами в хоккее стали канадцы, обыгравшие чехов со счетом 4:3.
Сборная России одержала победу в медальном зачете Универсиады, завоевав 71 награду - 29 золотых, 27 серебряных и 15 бронзовых. Наша национальная команда обновила свой собственный мировой рекорд по количеству медалей на Универсиадах.
Универсиада
Алма-Ата, Казахстан
Хоккей
Мужчины
Финал
Казахстан - Россия - 0:1
Голы: Ильин, 41.
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