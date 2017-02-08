Губернатор: Финансовая ситуация в «Кубани» не повлечет за собой понижения команды в классе

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев считает, что необходимо выработать прозрачную систему финансирования «Кубани» с участием нового инвестора.

Ранее глава региона сообщил, что долги клуба составляют около двух миллиардов рублей. Футболисты «Кубани» в январе обратились с открытым письмом к вице-премьеру правительства РФ Виталию Мутко и Кондратьеву с просьбой найти и привлечь к ответственности виновных в ситуации с многомесячными долгами, а также помочь найти финансирование для клуба.

«Думаю, что сегодняшняя финансовая ситуация не повлечет за собой понижения в классе, - цитирует Кондратьева «Р-Спорт». - Сегодня необходимо найти систему финансирования с участием нового инвестора (Мишеля Литвака). Он заявил на встрече с болельщиками, что хочет сделать из «Кубани» профессиональный клуб, европейский клуб, клуб, который может играть очень хорошо и достойно. Но для этого ему, как и любому европейцу, необходима прозрачность финансовой деятельности того предприятия, куда он будет вкладываться, причем вкладываться очень серьезно».

«Кубань» после 24 туров первенства ФНЛ занимает 14-е место.