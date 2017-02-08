Станислав Черчесов: Планирую побывать в российских клубах и посмотреть как можно больше контрольных матчей (фото)

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов вместе со своими помощниками побывал на тренировке «Рубина» в испанской Марбелье.

В среду Станислав Черчесов, Мирослав Ромащенко, Гинтарас Стауче и Владимир Паников побывали в расположении «Рубина» и посмотрели тренировку, после которой главный тренер сборной ответил на вопросы корреспондента «Советского спорта».

- На сколько дней вы в Марбелье?

- На пять. Прилетел во вторник.

- Что входит в ваши планы?

- Побывать в российских клубах, посмотреть как можно больше контрольных матчей.

- Известны даты матчей сборной и ее соперники после встречи с бельгийцами 26 марта?

- Пока нет.

- А сроки и продолжительност ь сборов перед Кубком конфедераций?

- В этом направлении тоже ведется работа.

После тренировки Черчесов более часа общался с главным тренером «Рубина» Хави Грасией и несколькими игроками казанской команды.