«Фенербахче» хочет продлить контракт с Адвокатом
Руководство «Фенербахче» довольно выступлением команды под руководством Дика Адвоката. Об этом сообщает издание Hurriyet.
По информации источника, в ближайшее время голландскому специалисту будет предложен новый контракт. Отмечается, что решение о своем будущем 69-летний наставник примет по окончании текущего сезона.
На данный момент «Фенербахче» занимает в турецкой Суперлиге 4 место, уступая девять очков лидирующему «Бешикташу».
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически