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«Фенербахче» хочет продлить контракт с Адвокатом

Источник:  HurriyetКомментарии

Руководство «Фенербахче» довольно выступлением команды под руководством Дика Адвоката. Об этом сообщает издание Hurriyet.

По информации источника, в ближайшее время голландскому специалисту будет предложен новый контракт. Отмечается, что решение о своем будущем 69-летний наставник примет по окончании текущего сезона.

На данный момент «Фенербахче» занимает в турецкой Суперлиге 4 место, уступая девять очков лидирующему «Бешикташу».

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