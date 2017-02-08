«Фенербахче» хочет продлить контракт с Адвокатом

Руководство «Фенербахче» довольно выступлением команды под руководством Дика Адвоката. Об этом сообщает издание Hurriyet.

По информации источника, в ближайшее время голландскому специалисту будет предложен новый контракт. Отмечается, что решение о своем будущем 69-летний наставник примет по окончании текущего сезона.

На данный момент «Фенербахче» занимает в турецкой Суперлиге 4 место, уступая девять очков лидирующему «Бешикташу».