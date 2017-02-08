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Анатолий Мещеряков: Трансферная кампания «Локомотива» идет в рамках финансового fair play

Источник:  Р-СпортКомментарии

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков сообщил, что трансферная кампания клуба этой зимой идет в рамках финансового fair play, никаких рисков не существует.

В зимнее трансферное окно, которое закрывается 25 февраля, железнодорожники пока сделали три приобретения. Состав команды пополнили полузащитники Сергей Макаров и Джефферсон Фарфан, а также вратарь Антон Коченков. Ушли Александр Самедов, Эзекиэль Хенти, Роман Шишкин и Арсений Логашов.

«Наша трансферная кампания идет исключительно в рамках финансового fair play. Никаких угроз и рисков у нас не существует», - цитирует Мещерякова «Р-Спорт».

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