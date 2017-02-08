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ПКР разрешит спортсменам выступать под нейтральным флагом

Источник:  Р-СпортКомментарии

Глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин не станет возражать, если российские спортсмены примут решение выступать в международных соревнованиях под нейтральным флагом.

- Этот вопрос (участия в международных турнирах под нейтральным флагом) специально не рассматривался, но если он будет поднят самими спортсменами, то мы возражать не будем, поскольку для нас судьба спортсмена, их успехи и жизненная позиция, - самое главное. Атрибутика – это важно, но она не так важна, как судьба человека. Я не исключаю, что некоторые спортсмены поднимут этот вопрос. С нашей стороны препятствий не будет, - сказал Лукин в интервью «Р-Спорт». 

Ранее Международный паралимпийский комитет (МПК) отказал российским паралимпийцам в просьбе участвовать в квалификационных турнирах к Паралимпиаде-2018. Такое решение было принято на исполкоме ПКР в Бонне. 

Напомним, что в августе МПК отстранил россиян от Паралимпиады в Рио-де-Жанейро и лишил ПКР членства в организации.   

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