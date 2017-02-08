Президент «Атлетико»: Гризманн в «МЮ»? Это маленькая команда

Президент мадридского «Атлетико» Энрике Сересо прокомментировал информацию о возможном трансфере форварда Антуана Гризманна в «Манчестер Юнайтед».

«Манчестер Юнайтед»? Это маленькая команда. Я верю в договоры, которые подписывают люди. Это касается и Симеоне и Гризманна», – цитирует Сересо Marca.

Ранее сообщалось, что французский нападающий согласовал контракт с «Юнайтед» и станет игроком английского клуба грядущим летом.