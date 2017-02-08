Россия проведет товарищеский матч с Кот-д'Ивуаром в Краснодаре

РФС подтвердил информацию о проведении товарищеского матча сборной России с Кот-д'Ивуаром.

«Российский футбольный союз официально сообщает о том, что 24 марта 2017 года на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре пройдет контрольный матч между национальными сборными России и Кот-д’Ивуара», - говорится в сообщении РФС.

Время начала встречи будет объявлено позднее. Ранее вице-премьер РФ Виталий Мутко сообщил, что игру национальной команды покажет Первый канал.

Добавим, что с Кот-д'Ивуаром сборная России провела только один матч в 2012 году, который завершился ничьей - 1:1.

28 марта сборная России проведет товарищеский матч против Бельгии в Сочи.