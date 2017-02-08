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Россия проведет товарищеский матч с Кот-д'Ивуаром в Краснодаре

Источник:  РФСКомментарии

РФС подтвердил информацию о проведении товарищеского матча сборной России с Кот-д'Ивуаром.  

«Российский футбольный союз официально сообщает о том, что 24 марта 2017 года на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре пройдет контрольный матч между национальными сборными России и Кот-д’Ивуара», - говорится в сообщении РФС. 

Время начала встречи будет объявлено позднее. Ранее вице-премьер РФ Виталий Мутко сообщил, что игру национальной команды покажет Первый канал.  

Добавим, что с Кот-д'Ивуаром сборная России провела только один матч в 2012 году, который завершился ничьей - 1:1. 

28 марта сборная России проведет товарищеский матч против Бельгии в Сочи. 

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