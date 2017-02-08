Николас Ломбертс: С русскими непросто вести переговоры, вопрос с их стороны обсуждают чуть ли не 17 человек
Защитник «Зенита»
Николас Ломбертс рассказал, почему не состоялся его трансфер в «Андерлехт».
- С русскими непросто вести переговоры. Кто-то называет одну
цену, кто-то другую. Вопрос с их стороны обсуждают чуть ли не 17 человек. С
«Андерлехтом» у меня был прямой контакт без агентов и посредников.
Если бы «Андерлехт» сразу сделал предложение, то все могло
получиться, - приводит слова Ломбертса Voetbal Belgie.
Напомним, ранее Ломбертс заявил, что руководство «Зенита»
разрешило ему летом перейти в другой клуб. Бельгийский защитник выступает за
сине-бело-голубых с 2007 года. В нынешнем сезоне футболист провел пять матчей в
РФПЛ. Контракт Ломбертса с «Зенитом» истекает в июне 2018 года.
«Андерлехт» будет соперником «Зенита» в 1/16 финала Лиги
Европы. Первый матч в Бельгии пройдет 16 февраля, ответная встреча в Петербурге
состоится 23 февраля.