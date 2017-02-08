Геннадий Тимченко: В КХЛ появится второй клуб из КНР, если «Куньлунь» поднимет интерес к хоккею в стране

Второй клуб из Китая, вероятно, появится в КХЛ, как только пекинский «Куньлунь» поднимет интерес к хоккею в стране, заявил председатель совета директоров лиги Геннадий Тимченко на годовом собрании Российско-китайского делового совета.

«Куньлунь», дебютироваший в этом сезоне в КХЛ, на данный момент идет шестым в турнирной таблице Восточной конференции, борясь на попадание в плей-офф.

«Это будет зависеть от успешности «Куньлуня». Как только он поднимет интерес в Китае, вероятно, будет и второй китайский клуб. Им сейчас нужно развивать детский и юношеский хоккей, для того чтобы китайские спортсмены достигли уровня, необходимого для игры в высокий хоккей», - цитирует Тимченко «Р-Спорт».