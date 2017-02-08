Борис Майоров: Рыков еще далеко не Фетисов, но в СКА он выглядит неплохо

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майорова высказал свое мнение о защитнике Егоре Рыкове, вызванном в сборную России для участия в Шведских играх.

- Рыков мне на молодежном чемпионате мира понравился. Он и в СКА выглядит неплохо, - рассуждает о дебютанте сборной России Борис Майоров. - Но опыт и мастерство ему еще наращивать и наращивать. Пусть Егор на меня не обижается, но ведь бывают игроки, которые и в 20 лет уже звезды. В советские времена таких было немало – Александр Мальцев, Вячеслав Фетисов, Сергей Макаров… И Рыкову еще надо очень много в сборной доказать, чтобы встать в один ряд с ними.

Кто мне еще понравился из молодежной сборной? Я бы выделил Якова Тренина… Здоровый такой форвард! И Дениса Гурьянова. Но оба они выступают за океаном.

Напомним, что свой первый матч в рамках третьего этапа Евротура сборная России проведет 9 февраля в Санкт-Петербурге . Соперником наших в этом поединке станет команда Финляндии. На Шведские игры главный тренер сборной России Олег Знарок пригласил трех игроков российской «молодежки» - Рыкова, Самсонова и Капризова.



