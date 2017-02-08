Тибо Куртуа: Мы просто хотим показать свою силу и не планируем терять очки

Голкипер «Челси» Тибо Куртуа прокомментировал победу своей команды в лондонском дерби над «Арсеналом» (3:1), а также поделился ожиданиями от встречи с «Бернли».

«Мы очень хорошо оборонялись как единая команда. Речь не о трех-пяти футболистах, а об игре всей команды. Вся команда выполнила работу, и, если мы будем играть в таком же ключе, другим командам будет тяжело нам забить. Игроки не собираются расслабляться. Мы знаем, что нам предстоит сыграть еще 14 матчей, поэтому мы просто хотим показать свою силу и не планируем терять очки.

В следующем матче мы сыграем на выезде с «Бернли», а это всегда тяжело. Всегда нужно готовиться только к следующей игре, и именно это мы должны сделать», – сказал бельгиец, слова которого приводит официальный сайт «Челси».

Напомним, встречу с «Бернли» лондонский клуб проведет 12 февраля на выезде.