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Тибо Куртуа: Мы просто хотим показать свою силу и не планируем терять очки

Источник:  ФК «Челси»Комментарии

Голкипер «Челси» Тибо Куртуа прокомментировал победу своей команды в лондонском дерби над «Арсеналом» (3:1), а также поделился ожиданиями от встречи с «Бернли».

«Мы очень хорошо оборонялись как единая команда. Речь не о трех-пяти футболистах, а об игре всей команды. Вся команда выполнила работу, и, если мы будем играть в таком же ключе, другим командам будет тяжело нам забить. Игроки не собираются расслабляться. Мы знаем, что нам предстоит сыграть еще 14 матчей, поэтому мы просто хотим показать свою силу и не планируем терять очки.

В следующем матче мы сыграем на выезде с «Бернли», а это всегда тяжело. Всегда нужно готовиться только к следующей игре, и именно это мы должны сделать», – сказал бельгиец, слова которого приводит официальный сайт «Челси».

Напомним, встречу с «Бернли» лондонский клуб проведет 12 февраля на выезде.

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