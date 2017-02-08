Друг Роналду кикбоксер Бард Хари приговорен к двум годам тюрьмы

Верховный суд Нидерландов приговорил марокканского кикбоксера Барда Хари к двум годам тюремного заключения, сообщает Daily Mail.

Спортсмена признали виновным по двумя случаям нападений на людей, которые произошли в 2011 и 2012 годах. Первая драка случилась на матче амстердамской команды «Аякс» прямо на стадионе. Вторая – в ночном клубе.

Хари на заседании суда не присутствовал, находясь в Марокко. Однако ожидается, что кикбоксер прибудет в Голландию для отбывания наказания. Оно в последствии может быть сокращено до полугода с последующим условно-досрочным освобождением.

Широкой аудитории Бард Хари стал известен, благодаря своей дружеской связи с лучшим футболистом мира португальцем Криштиану Роналду из мадридского «Реала». В Испании даже ходили слухи о нетрадиционной сексуальной связи Роналду с марокканцем. Руководство «Реала» даже запретило своему футболисту летать на личном самолете в Марокко.

