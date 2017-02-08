Эмиль Хегле Свендсен: Не целовался с невестой два месяца, чтобы не заболеть перед ЧМ

Норвежский биатлонист Эмиль Хегле Свендсен признался, что два месяца не целовался со своей девушкой, чтобы не заразиться в преддверии чемпионата мира в Хохфильцене.

- Мы не целовались с декабря. Я старался сделать все, чтобы не заболеть перед чемпионатом мира. Даже дома. Об этом легко забыть, но это всего лишь на пару месяцев. Я всегда ношу с собой антибактериальное средство. Самое главное для меня - оставаться здоровым. Первым делом, когда я просыпаюсь, проверяю, нет ли боли в горле, - цитирует Свендсена NRK.

Как сообщает источник, невеста биатлониста сама предложила Свендсену избегать поцелуев до чемпионата мира, потому что «не хочет быть причиной его заболеваний на мировом первенстве».

Чемпионат мира пройдет 9-19 февраля в Хохфильцене.