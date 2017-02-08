«Ливерпуль» предложит за Обамеянга 40 миллионов фунтов
«Ливерпуль» летом попытается приобрести нападающего дортмундской «Боруссии» Пьера-Эмерика Обамеянга, сообщает The Sun.
По данным издания, английский клуб готов заплатить за 27-летнего уроженца Габона 40 миллионов фунтов стерлингов.
Инициатором трансфера является главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп, хорошо знающий возможности Обамеянга по совместной работе в «Боруссии».
За четыре сезона выступления за дортмундскую команду форвард забил 101 мяч.
По данным The Sun, основным претендентом на Обамеянга является «Манчестер Сити».
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