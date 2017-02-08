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Тюмень лишена чемпионата мира по биатлону 2021 года

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Тюмень лишена права проведения чемпионата мира по биатлону 2021 года, сообщил в своем твиттере журналист немецкой телекомпании ZDF Нильс Кабен.

«Тюмень не будет принимать чемпионат мира в 2021 году», - написал журналист.  

Напомним, что Тюмень получила право принять чемпионат мира 2021 года на конгрессе IBU в Кишиневе 4 сентября. Ранее сообщалось, что Международный союз биатлонистов (IBU) может лишить Тюмень права на проведение чемпионата мира в 2021 году.

В конце декабря Союз биатлонистов России проинформировал IBU об отказе от проведения восьмого этапа Кубка мира, запланированного в Тюмени.  

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