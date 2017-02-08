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Украинский журналист: Фанаты «Баварии» должны помнить, где впервые массово «заявили» свастику

Источник:  Twitter.comКомментарии

Украинский спортивный журналист и футбольный комментатор Игорь Цыганык прокомментировал баннер фанатов «Баварии» в адрес нападающего Романа Зозули.

«Фанаты «Баварии» плохо знают историю, иначе помнили в каком немецком городе впервые массово «заявили» свастику! #пивной путч», – написал Цыганык в своем твиттере.

Напомним, во время матча 1/8 финала Кубка Германии между «Баварией» и «Вольфсбургом» (1:0), болельщики мюнхенского клуба на трибуне вывесили баннеры с надписями «Выгоняйте нацистов из футбола» и «Зозуля, убирайся». 

Таким образом немецкие болельщики поддержали фанатов «Райо Вальекано», которые ранее выступали против перехода украинского нападающего «Бетиса» Романа Зозули. По мнению болельщиков мадридской команды, футболист поддерживает взгляды неонацистов, что противоречит философии клуба.


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