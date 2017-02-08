Евгений Луценко: Панов мог напихать даже президенту «Лозанны»
Бывший полузащитник московского «Динамо» и «Шинника» Евгений
Луценко, который ранее выступал за «Лозанну» вместе с Александром Пановым,
рассказал о пребывании российского форварда в швейцарском клубе.
«У Саши был контракт с
«Сент-Этьеном», который сотрудничал с «Лозанной». Он приехал к нам в аренду –
восстанавливаться после травмы. После его гола в ворота Франции о Панове знала
вся Швейцария, он приехал в статусе звезды.
Он очень крутой парень – простой и понятный. На французском вообще не говорил – только «мерси» и «аревуар». Приходилось часто помогать ему. Поехали на сборы куда-то на острова, ему сказали, что он должен потихонечку восстанавливаться. Но не уточнили, как конкретно. Тренер подходит: «Ну, что там, Саша, когда начнешь тренироваться?» А Саша говорит, что у него есть своя программа. Мы бегаем в жару, носимся, а Панов пенсионерским бегом пробежался минут пять.
Проходит три дня – он снова пять минут поработал, остальное время загорает на
пляже. Представьте, как это команда воспринимает. Панова попросили не загорать
у всех на глазах. Тренер снова спрашивает: «Когда начнешь работать?» Панов
говорит, я знаю, что делать. Проходит неделя сборов, а его темп дошел максимум
до 10 минут спокойного бега. Тренер не выдержал, пошел опять говорить с Сашей.
Он перебивает и просит меня перевести слово в слово: «Are you a doctor? No?
Coach? Тогда тренируй! Я знаю, что мне делать!» После этого тренер не трогал
его.
Панов даже президенту мог напихать. Сидим на собрании, выступает
президент, все молчат. Тут встает Панов: «Жека, переводи!» И начинает
рассказывать, что у «Лозанны» нет того, другого, куча претензий. Все в шоке! Он
всегда все говорил в лицо», - цитирует Луценко Tribuna.com.
Александр Панов в 2001 году провел
за «Лозанну» четыре матча.