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Евгений Луценко: Панов мог напихать даже президенту «Лозанны»

Источник:  Tribuna.comКомментарии

Бывший полузащитник московского «Динамо» и «Шинника» Евгений Луценко, который ранее выступал за «Лозанну» вместе с Александром Пановым, рассказал о пребывании российского форварда в швейцарском клубе.

«У Саши был контракт с «Сент-Этьеном», который сотрудничал с «Лозанной». Он приехал к нам в аренду – восстанавливаться после травмы. После его гола в ворота Франции о Панове знала вся Швейцария, он приехал в статусе звезды.

Он очень крутой парень – простой и понятный. На французском вообще не говорил – только «мерси» и «аревуар». Приходилось часто помогать ему. Поехали на сборы куда-то на острова, ему сказали, что он должен потихонечку восстанавливаться. Но не уточнили, как конкретно. Тренер подходит: «Ну, что там, Саша, когда начнешь тренироваться?» А Саша говорит, что у него есть своя программа. Мы бегаем в жару, носимся, а Панов пенсионерским бегом пробежался минут пять.

Проходит три дня – он снова пять минут поработал, остальное время загорает на пляже. Представьте, как это команда воспринимает. Панова попросили не загорать у всех на глазах. Тренер снова спрашивает: «Когда начнешь работать?» Панов говорит, я знаю, что делать. Проходит неделя сборов, а его темп дошел максимум до 10 минут спокойного бега. Тренер не выдержал, пошел опять говорить с Сашей. Он перебивает и просит меня перевести слово в слово: «Are you a doctor? No? Coach? Тогда тренируй! Я знаю, что мне делать!» После этого тренер не трогал его.

Панов даже президенту мог напихать. Сидим на собрании, выступает президент, все молчат. Тут встает Панов: «Жека, переводи!» И начинает рассказывать, что у «Лозанны» нет того, другого, куча претензий. Все в шоке! Он всегда все говорил в лицо», - цитирует Луценко Tribuna.com.

Александр Панов в 2001 году провел за «Лозанну» четыре матча.

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