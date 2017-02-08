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ESEA забанила игрока на тысячу лет из-за домогательств

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Представители лиги ESEA забанили Риса «bloominator» Блума из команды Armor Esports на тысячу лет из-за сексуальных домогательств к 15-летней девочке.

Оказалось, что собеседником игрока в переписке был взрослый мужчина, который представился 15-летней девочкой. В переписке Блум заявил, что его не беспокоит, что он педофил и сказал, что «во влиянии на неокрепшие умы есть что-то особенное».

После этого киберспортсмен извинился за свои действия в твиттере и позже удалил свою страницу. Официальной причиной бана игрока стала «вредоносная активность». 

Ранее игроков корейской команды Lunatic Hai по Overwatch перевели в запас из-за романа с фанатками.

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