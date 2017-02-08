Евгений Луценко: Прокопенко сказал: «Я понял, что вы «играете»!», и ушел из «Динамо»

Бывший полузащитник московского «Динамо» Евгений Луценко рассказал об отставке с поста главного тренера команды Виктора Прокопенко/

– Прокопенко не был строим тренером, он на многое мог закрыть глаза. Главное – показать себя на поле. Вратарь Роман Березовский мог в раздевалке спокойно курить – и, посмотрите, сколько лет играл. Дима Булыкин приезжал на утреннюю тренировку на мотоцикле прямо из ночного клуба.

– Прокопенко покинул «Динамо» со скандалом.

– Скандала не было. Команду обвинили, что мы сдали игру «Торпедо» в конце чемпионата. Я на 100 процентов уверен, что Прокопенко был ни при чем. Он так и сказал команде: «Я понял, что вы «играете»!» И сам написал заявление об отставке. Евгеньевич в этом плане держал марку», - цитирует Луценко Tribuna.com.

Виктор Прокопенко тренировал «Динамо» в 2002-2003 годах.