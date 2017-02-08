Евгений Луценко: Прокопенко сказал: «Я понял, что вы «играете»!», и ушел из «Динамо»
Бывший полузащитник московского
«Динамо» Евгений Луценко рассказал об отставке с поста главного тренера команды
Виктора Прокопенко/
– Прокопенко не был строим
тренером, он на многое мог закрыть глаза. Главное – показать себя на поле.
Вратарь Роман Березовский мог в раздевалке спокойно курить – и, посмотрите,
сколько лет играл. Дима Булыкин приезжал на утреннюю тренировку на мотоцикле
прямо из ночного клуба.
–
Прокопенко покинул «Динамо» со скандалом.
– Скандала не было. Команду обвинили, что мы сдали игру
«Торпедо» в конце чемпионата. Я на 100 процентов уверен, что Прокопенко был ни
при чем. Он так и сказал команде: «Я понял, что вы «играете»!» И сам написал
заявление об отставке. Евгеньевич в этом плане держал марку», - цитирует
Луценко Tribuna.com.
Виктор Прокопенко тренировал «Динамо»
в 2002-2003 годах.