Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Баскетбол  Химки- : -Бавария
Баскетбол  Летувос Ритас- : -Зенит
Футбол  Боруссия- : -Герта
Футбол  Кротоне- : -Ювентус
Футбол  Болонья- : -Милан
Футбол  Марсель- : -Генгам
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Евгений Луценко: Прокопенко сказал: «Я понял, что вы «играете»!», и ушел из «Динамо»

Источник:  Tribuna.comКомментарии

Бывший полузащитник московского «Динамо» Евгений Луценко рассказал об отставке с поста главного тренера команды Виктора Прокопенко/

– Прокопенко не был строим тренером, он на многое мог закрыть глаза. Главное – показать себя на поле. Вратарь Роман Березовский мог в раздевалке спокойно курить – и, посмотрите, сколько лет играл. Дима Булыкин приезжал на утреннюю тренировку на мотоцикле прямо из ночного клуба.

– Прокопенко покинул «Динамо» со скандалом.

– Скандала не было. Команду обвинили, что мы сдали игру «Торпедо» в конце чемпионата. Я на 100 процентов уверен, что Прокопенко был ни при чем. Он так и сказал команде: «Я понял, что вы «играете»!» И сам написал заявление об отставке. Евгеньевич в этом плане держал марку», - цитирует Луценко Tribuna.com.

Виктор Прокопенко тренировал «Динамо» в 2002-2003 годах.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Андрей Червиченко: На сборах Адриано может быть и Пеле. Посмотрим на него в чемпионатеБывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о дебюте нападающего Луиса Адриано в «Спартаке».Агент: Миранчука на 100% в «Локомотиве» не будет, главный претендент на него - «Рубин»Агент полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука Вадим Шпинев рассказал, где, скорее всего, футболист продолжит карьеру.Евгений Луценко: Панов мог напихать даже президенту «Лозанны»Бывший полузащитник московского «Динамо» и «Шинника» Евгений Луценко, который ранее выступал за «Лозанну» вместе с Александром Пановым, рассказал о пребывании российского форварда в швейцарском клубе.Леонид Слуцкий: Мой приезд на матч ЦСКА? Я давно обещал «проставиться»Экс-наставник московского ЦСКА Леонид Слуцкий рассказал, почему решил посетить столичную команду на сборе в Испании.Тигиев в шаге от перехода в «Спартак». Таблица трансферов РФПЛТигиев в шаге от перехода в «Спартак». Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.Николас Ломбертс: С русскими непросто вести переговоры, вопрос с их стороны обсуждают чуть ли не 17 человекЗащитник «Зенита» Николас Ломбертс рассказал, почему не состоялся его трансфер в «Андерлехт».Анатолий Мещеряков: Трансферная кампания «Локомотива» идет в рамках финансового fair playПредседатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков сообщил, что трансферная кампания клуба этой зимой идет в рамках финансового fair play, никаких рисков не существует.Станислав Черчесов: Планирую побывать в российских клубах и посмотреть как можно больше контрольных матчей (фото)Станислав Черчесов: Планирую побывать в российских клубах и посмотреть как можно больше контрольных матчей (фото)Главный тренер сборной России вместе со своими помощниками побывал на тренировке казанского «Рубина в испанской Марбелье.«Ростов»: До последнего дня заявки в Лигу Европы существовала возможность перехода Нобоа в «Зенит»«Зенит» отказался от идеи приобретения полузащитника «Ростова» Кристиана Нобоа. Об этом сообщил первый заместитель губернатора, куратор клуба от Ростовской области Игорь Гуськов.Первый заместитель губернатора Ростовской области: «Зенит» отказался приобретать НобоаПервый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов рассказал, что «Зенит» отказался приобретать 31-летнего полузащитника «Ростова» Кристиана Нобоа.Анатолий Мещеряков: Агенты Миранчука заинтересованы только в собственном карманеВице-президент РЖД Анатолий Мещеряков считает, что агенты полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука хотят заработать много денег на трансфере футболиста.Илья Кутепов: Второй сбор потяжелее, до постели добираемся, как убитые (видео)Защитник московского «Спартака» Илья Кутепов объяснил, чем отличается первый сбор столичной команды от второго.Черчесов посетил тренировку «Рубина» в ИспанииТренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым посетил тренировку «Рубина» в Испании.«Ростов» не хочет отпускать Бердыева в другой клубРуководство Ростовской области довольно сотрудничеством с тренером «Ростова» Курбаном Бердыевым, рассказал первый заместитель губернатора, куратор клуба от области Игорь Гуськов.Полузащитник сборной Сербии перешел в «Крылья Советов» (фото)Как сообщает пресс-служба «Крыльев Советов», ряды самарского клуба пополнил сербский полузащитник Срджан Мияилович.Сергей Рыжиков: Поедем в Мадрид на матч «Реал» – «Наполи»Вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков рассказал, что собирается посетить игру 1/8 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Наполи», которая пройдет 15 февраля.Неужели?! «Спартак» покажут на «Матч ТВ». Обзор сборов (видео)Неужели?! «Спартак» покажут на «Матч ТВ». Обзор сборов (видео)«Советский спорт» рассказывает о подготовке клубов премьер-лиги ко второй части сезона.Сергей Семак: Стать главным в «Зените» мог только в случае форс-мажораСергей Семак: Стать главным в «Зените» мог только в случае форс-мажораКорреспондент «Советского спорта» поговорил с главным тренером «Уфы» Сергеем Семаком.«Спартак» отзаявил Макеева с чемпионата РоссииМосковский «Спартак» отзаявил защитника Евгения Макеева, который может продолжить карьеру в «Рубине» или «Локомотиве».Писарев, Хохлов, Евсеев и еще 4 тренера ПФЛ, которых вы точно знаетеПисарев, Хохлов, Евсеев и еще 4 тренера ПФЛ, которых вы точно знаете«Советский спорт» – о тех, кто не побоялся выбрать сложный тренерский путь: поднять команду с самого дна российского футбола.
Главные новости
Биатлон
Тюмень лишена чемпионата мира по биатлону 2021 года
Футбол
«Реал» готов заплатить 65 миллионов евро за Де Хеа
Биатлон
IBU: Вопрос о чемпионате мира в Тюмени еще не обсуждался
Биатлон
Дмитрий Губерниев: Если у России отнимут ЧМ-2021, биатлонная семья накажет саму себя
Теннис
Шарапова получила wild card для участия в турнире в Мадриде
Футбол
Молодежная сборная России проведет товарищеские матчи с Румынией и Норвегией в марте
Россия выиграла медальный зачет зимней Универсиады-2017
Футбол
Андрей Червиченко: На сборах Адриано может быть и Пеле. Посмотрим на него в чемпионате
Футбол
Агент: Миранчука на 100% в «Локомотиве» не будет, главный претендент на него - «Рубин»
Биатлон
Президент СБР назвал бредом лишение Тюмени ЧМ-2021
все новости
Динамо
Динамокалендарьстатистика
Евгений Луценко
Евгений Луценковсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости