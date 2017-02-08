Президент СБР назвал бредом лишение Тюмени ЧМ-2021

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов прокомментировал информацию журналиста немецкой телекомпании ZDF Нильса Кабена о лишении Тюмени права проведения чемпионата мира 2021 года.

- Рассматривается на конгрессе только первый вопрос. Бред. Никто ничего не лишается еще, - сказал Кравцов в интервью «Р-Спорт».

Ранее журналист сообщил, что Тюмень лишена права проведения чемпионата мира по биатлону 2021 года. Тюмень получила право принять мировое первенство на конгрессе IBU в Кишиневе 4 сентября.