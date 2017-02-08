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Александр Шаблий: Не считаю, что я проиграл бой Вартаняну

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Российский боец смешанного стиля Александр Шаблий в интервью официальному сайту ACB рассказал о своих планах на ближайшее время.

«Планы на год – провести минимум три боя. В прошлом у меня накопилось много мелких травм, которые давали о себе знать перед каждым боем. Перед последней подготовкой я тоже делал кучу процедур, проходил физиотерапию. Под конец лагеря я опять стал чувствовать недомогание, но это никак на ход боя не повлияло. Просто приходилось заменять некоторые упражнения или что-то вообще не делать.

Сейчас тренируюсь в легком режиме, закачиваю плечо, прохожу восстанавливающие процедуры для того, чтобы вскоре начать полноценную подготовку.

Меня спрашивают, как я оправился от поражения, но я отвечаю – никак. Потому что, я до сих пор не считаю, что тот бой я проиграл. И это не просто мое мнение. Помимо протеста в Союз ММА, моя команда после боя отправила запись поединка независимым судьям из пяти стран мира. Мы сделали это для того, чтобы получить стороннюю оценку экспертов. Это были действующие судьи, работающие в крупных организациях. По итогу никто из них не отдал победу Эдуарду Вартаняну.

В любом случае, я понимаю, что бой был близкий, и можно было отдать победу любому. Возможно, я понес больший ущерб. Это следствие проигранного первого раунда. Я погнался за нокаутом, но во время отдыха послушал свой угол и собрался. И этот ущерб сыграл, наверное, важную роль, потому что судьи после боя апеллировали именно этим фактом. Я не спорю, что раунд был проигран, но это не должно влиять на следующие два раунда... Мои точные попадания, после которых соперник плыл, получается, имеют меньший вес, чем сломанный нос? Здесь я не согласен.

У нас был разговор с руководством насчет реванша. Я понимаю лигу – они не могут жертвовать своими интересами ради одного бойца. Также понимаю Эдуарда, который думал, что ему дадут титульный реванш. Естественно, ему интереснее было биться за пояс, чем встречаться второй раз со мной. Однако, как я знаю, за пояс Эдуард пока биться не будет, но и о реванше речи в следующем бою не идет. Поэтому, не совсем сейчас понятная для меня ситуация.

Сейчас план – подраться в апреле-мае, скоро буду переходить к стадии активной подготовки и как раз планирую три боя провести в 2017 году. Все ошибки, недочёты я разобрал с командой и учел. Будем двигаться дальше. Этот бой показал, где я хорош, где у меня, наоборот, есть минусы. Так что все, что ни происходит, к лучшему. Я это понимаю. Господь нам дает все эти испытания. Значит, нам нужно их преодолевать и впереди нас будет ждать лучшая участь», - сказал Шаблий.

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