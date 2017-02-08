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Агент: Миранчука на 100% в «Локомотиве» не будет, главный претендент на него - «Рубин»

Источник:  «Спорт FM»Комментарии

Агент полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука Вадим Шпинев рассказал, где, скорее всего, футболист продолжит карьеру.

- Точка невозврата пройдена. Миранчука на сто процентов в «Локомотиве» не будет. Главным претендентом на него является «Рубин». Главная загвоздка при переговорах с «Локомотивом» о новом контракте стала сумма отступных за него. Клуб настаивал, что данная цифра должна составлять 20 миллионов евро. Мы хотим, чтобы наши ребята играли на самом высоком уровне. Мы же хотим в повышении их класса. Мы делали все возможное, чтобы Миранчук остался в «Локомотиве».  

10 февраля должно быть объявлено окончательное решение по игроку. Руководство «Локомотива» всячески затягивают по данному решению, - цитирует Шпинева «Спорт FM». 

Ранее сообщалось, что интерес к Миранчуку проявляют «Рубин», «Краснодар» и Спартак». Контракт футболиста с «Локомотивом» действует до конца 2017 года. В нынешнем сезоне на счету Миранчука две голевые передачи в 13 матчах. Всего же за карьеру он забил пять голов в 71 матче РФПЛ. 

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