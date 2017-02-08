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Андрей Червиченко: На сборах Адриано может быть и Пеле. Посмотрим на него в чемпионате

Ярослав Карамов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о дебюте нападающего Луиса Адриано в «Спартаке».

Напомним, бразилец отличился в двух первых конрольных матчах красно-белых на сборе в ОАЭ - с «Жилиной» (5:1) и «Копенгагеном» (2:1).

- Вы были не в восторге от перехода Адриано в «Спартак», считая, что слишком дорого он обойдется клубу. После бойкого старта Адриано не изменили о нем своего мнения?

- Я вот в теннис играю. Там человек на разминке подает, подает и все попадает. Как только игра начинается - ничего попасть не может. Так и здесь. На сборах Адриано может быть и Пеле. Посмотрим, как он в чемпионате себя покажет. Я буду только рад, если он оправдает те деньги, которые на него потратили. Но на сегодняшний день объективных «против» его приглашения гораздо больше, чем объективных «за». Если он будет показывать хорошую игру, то отлично, от этого наш чемпионат только выиграет. Однако если провести опрос, какой трансфер лучше - Ивановича или Адриано, 80 процентов болельщиков поддержат серба.

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