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Россия выиграла медальный зачет зимней Универсиады-2017

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В Алма-Ате (Казахстан) завершилась зимняя Универсиада. Победу в медальном зачете одержала сборная России.

В активе российской команды 29 золотых медалей, 27 серебряных и 15 бронзовых. Второе место заняли хозяева соревнований сборная Казахстана. У них 11 золотых медалей, 8 серебряных и 17 бронзовых. На третьем месте сборная Южной Кореи, завоевавшая 11 золотых медалей, 5 серебряных и 5 бронзовых. Также Россия заняла первое место и по общему числу медалей (71).

Зимняя Универсиада проходила с 29 января по 8 февраля.

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