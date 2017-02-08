Россия выиграла медальный зачет зимней Универсиады-2017
В Алма-Ате (Казахстан)
завершилась зимняя Универсиада. Победу в медальном зачете одержала сборная
России.
В активе российской команды 29 золотых медалей, 27 серебряных и 15 бронзовых.
Второе место заняли хозяева соревнований сборная Казахстана. У них 11 золотых
медалей, 8 серебряных и 17 бронзовых. На третьем месте сборная Южной Кореи,
завоевавшая 11 золотых медалей, 5 серебряных и 5 бронзовых. Также Россия заняла
первое место и по общему числу медалей (71).
Зимняя
Универсиада проходила с 29 января по 8 февраля.
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