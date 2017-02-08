Молодежная сборная России проведет товарищеские матчи с Румынией и Норвегией в марте
Футболисты молодежной сборной России в конце марта проведут два товарищеских матча, сообщает официальный твиттер РФС.
Российская команда сыграет со сверстниками из Румынии и Норвегии. Первая игра состоится 24 марта, вторая - 28 марта. Оба матча пройдут на сборе в Марбелье.
В августе россияне начнут отборочный турнир на молодежный чемпионат Европы 2019 года. Напомним, что в январе сменился главный тренер российской «молодежки» - команду возглавил Евгений Бушманов.
Молодежная @TeamRussia в рамках учебно-тренировочного сбора в Марбелье сыграет два матча: 24 марта - с Румынией, 28 марта - с Норвегией pic.twitter.com/FE3OVRZr9X— Сборная России (@TeamRussia) February 8, 2017
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