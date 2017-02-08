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Шарапова получила wild card для участия в турнире в Мадриде

Источник:  ТАССКомментарии

Российская теннисистка Мария Шарапова, отстраненная за употребление запрещенного вещества мельдония, получила wild card (специальное приглашение) на участие в турнире в Мадриде.

«Шарапова попросила предоставить ей приглашение на турнир и, рассмотрев этот вопрос, мы решили выдать ей wild card. Шарапова является одной из лучших теннисисток последних 15 лет, она выигрывала наш турнир и всегда хорошо играет в Мадриде», - цитирует ТАСС директора соревнований Маноло Сантаны.

Напомним, в марте 2016 года Шарапова призналась, что не прошла допинг-тест: в ее пробе было обнаружено запрещенное вещество мельдоний. В июне Международная федерация тенниса дисквалифицировала россиянку на два года, но Спортивный арбитражный суд в Лозанне в октябре сократил ее отстранение до 15 месяцев. Шарапова вернется на корт на турнире в немецком Штутгарте, который стартует 26 апреля.

Турнир в Мадриде пройдет с 5 по 14 мая.




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