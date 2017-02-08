Канадец Гуэй выиграл чемпионат мира по горнолыжному спорту в супергиганте, Трихичев - 35-й

На чемпионате мира по горнолыжному спорту в Санкт-Морице (Швейцария) состоялись соревнования по супергиганту у мужчин. Победу одержал канадский спортсмен Эрик Гуэй.

Второе место занял норвежец Кьетиль Янсруд. Бронзовая медаль в активе еще одного канадца Мануэля Осборна-Паради.

Россиянин Павел Трихичев занял 35-е место. Его соотечественник Иван Кузнецов не сумел добраться до финиша.

Горнолыжный спорт. Чемпионат мира

Санкт-Мориц (Швейцария)

Мужчины. Супергигант

1. Эрик Гуэй (Канада) 1.25,38

2. Кьетиль Янсруд (Норвегия ) 1.25,83

3. Мануэль Осборн-Паради (Канада) 1.25,89…

35. Павел Трихичев (Россия) 1.29,78

Иван Кузнецов (Россия) не финишировал.