Канадец Гуэй выиграл чемпионат мира по горнолыжному спорту в супергиганте, Трихичев - 35-й
На чемпионате
мира по горнолыжному спорту в Санкт-Морице (Швейцария) состоялись соревнования
по супергиганту у мужчин. Победу одержал канадский спортсмен Эрик Гуэй.
Второе место занял норвежец Кьетиль Янсруд. Бронзовая медаль
в активе еще одного канадца Мануэля Осборна-Паради.
Россиянин Павел Трихичев занял 35-е место. Его
соотечественник Иван Кузнецов не сумел добраться до финиша.
Горнолыжный спорт. Чемпионат мира
Санкт-Мориц (Швейцария)
Мужчины. Супергигант
1. Эрик Гуэй (Канада) 1.25,38
2. Кьетиль Янсруд (Норвегия ) 1.25,83
3. Мануэль Осборн-Паради (Канада) 1.25,89…
35. Павел Трихичев (Россия) 1.29,78
Иван Кузнецов (Россия) не финишировал.
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