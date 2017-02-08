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Промоушен WFCA проведет турнир в Караганде 1 апреля

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Первый заграничный турнир бойцовской лиги WFCA под номером 35 пройдет 1 апреля в Караганде (Казахстан).

В его рамках состоятся 12 поединков, в главном бою вечера действующий чемпион организации в легком весе Хусейн Халиев проведет рейтинговый поединок против экс-претендента на титул Bellator Дэйва Янсена.

Помимо этого в Казахстане выступят чемпион WFCA в легчайшем весе Саид Нурмагомедов и финалист Grand Prix Akhmat-2016 в этом же весе Абдул-Рахман Дудаев.

Стоит отметить, изначально турнир должен был пройти 25 марта в Астане, но в итоге руководство решило перенести событие в Караганду. 

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