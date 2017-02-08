Дмитрий Губерниев: Если у России отнимут ЧМ-2021, биатлонная семья накажет саму себя
Российский телекомментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал ситуацию вокруг возможного лишения Тюмени права провести чемпионат мира по биатлону в 2021 году.
«Тучи сгущаются. Давайте дождемся официальной информации. Поведение чехов, проигравших Тюмени в борьбе за право принять чемпионат мира, и их поддержка оставляют нам не много шансов. Если соревнования отнимут, то биатлонная семья накажет саму себя. Биатлон - это не только Германия и другие богатые страны, но и многие другие. Настрой отнять чемпионат мира чувствуется, но пока еще ничего не решено», - цитирует Губерниева RT.
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