«Алавес» подписал украинского полузащитника Хахлева
Воспитанник
киевского «Динамо» полузащитник Виктор Хахлев стал игроком «Алавеса». Об этом
сообщил на своей странице в Facebook сам футболист.
По информации
украинских СМИ, контракт 18-летнего Хахлева с клубом испанской примеры будет
действовать 3,5 года.
«День,
которого я ждал все свои 18 лет. День, который воплотил маленькую мечту в
реальность. Хочется поблагодарить киевское «Динамо, которое воспитало меня как
футболиста и как личность. Клуб, который создавал в течение шести лет наилучшие
условия для жизни и тренировок. Спасибо всем работникам академии», - написал
Хахлев.
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