«Алавес» подписал украинского полузащитника Хахлева

Воспитанник киевского «Динамо» полузащитник Виктор Хахлев стал игроком «Алавеса». Об этом сообщил на своей странице в Facebook сам футболист.

По информации украинских СМИ, контракт 18-летнего Хахлева с клубом испанской примеры будет действовать 3,5 года.

«День, которого я ждал все свои 18 лет. День, который воплотил маленькую мечту в реальность. Хочется поблагодарить киевское «Динамо, которое воспитало меня как футболиста и как личность. Клуб, который создавал в течение шести лет наилучшие условия для жизни и тренировок. Спасибо всем работникам академии», - написал Хахлев.