IBU: Вопрос о чемпионате мира в Тюмени еще не обсуждался

Директор по коммуникациям Международного союза биатлонистов Пер Ланге заявил, что конгресс IBU еще не обсуждал вопрос проведения чемпионата мира 2021 года, который должна принять Тюмень.

- Конгресс начался в 12:00 (по местному времени, 14:00 мск), на нем решаются определенные моменты и обсуждаются предложения. Вопрос о чемпионате мира 2021 года в Тюмени еще не обсуждался на конгрессе, - сообщил Ланге в интервью «Р-Спорт».

Ранее журналист немецкой телекомпании ZDF Нильс Кабен сообщил, что Тюмень лишена права проведения чемпионата мира по биатлону 2021 года. Тюмень получила право принять мировое первенство на конгрессе IBU в Кишиневе 4 сентября.

