Россия - Финляндия. Капризов и Ткачев тренировались в первом звене
Хоккеисты сборной России провели открытую тренировку перед матчем со сборной Финляндией.
Пятерки выглядели следующим образом:
Вратари: Шестеркин, Сорокин, Самсонов;
Первое звено: Береглазов - Любушкин, Голышев - Ткачев - Капризов;
Второе звено: Мусин - Яруллин, Шумаков - Шалунов - Санников;
Третье звено: Гавриков - Арзамасцев, Кручинин - Светлаков - Мамин;
Четвертое звено: Рыков - Осипов, Федоров - Прохоркин - Окулов, Карпов.
Напомним, матч Еврохоккейтура между Россией и Финляндией пройдет 9 февраля в Санкт-Петербурге. Встреча начнется в 19:30, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.
Матч
Место и дата
09 февраля 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция
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