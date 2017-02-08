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Карвахаль вернулся в общую группу «Реала» (фото)

Источник:  ФК «Реал»Комментарии

Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль, получивший  повреждение колена в выездном в 18-м туре чемпионата Испании с «Севильей» (1:2), вернулся к тренировкам в общей группе, сообщает официальный твиттер мадридского клуба.

В этом сезоне Карвахаль в 13 матчах примеры отдал одну результативную передачу и заработал шесть желтых карточек.

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