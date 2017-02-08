Карвахаль вернулся в общую группу «Реала» (фото)
Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль, получивший повреждение колена в выездном в 18-м туре чемпионата Испании с «Севильей» (1:2), вернулся к тренировкам в общей группе, сообщает официальный твиттер мадридского клуба.
В этом сезоне Карвахаль в 13 матчах примеры отдал одну результативную передачу и заработал шесть желтых карточек.
↩️🏃⚽️ #RMCity— Real Madrid C. F. (@realmadrid) 7 февраля 2017 г.
¡@DaniCarvajal92 se entrenó con el resto del equipo! 🙌#HalaMadrid pic.twitter.com/lGd2uc8FAN
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