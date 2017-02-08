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«Реал» готов заплатить 65 миллионов евро за Де Хеа

Источник:  MarcaКомментарии

Мадридский «Реал» хочет приобрести вратаря «Манчестер Юнайтед» Давида Де Хеа. Об этом сообщают британские СМИ.

Как информирует Marca, «Реал» готов отдать за голкипера 65 миллионов евро. Впрочем, «МЮ» не хочет отпускать игрока и намерен продлить контракт с вратарем, но такая сумма может заставить их передумать.

В текущем сезоне 26-летний Давид Де Хеа 32 матча за «МЮ», в которых пропустил 29 мячей.

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