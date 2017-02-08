Олег Знарок: Поначалу была мысль вызвать в сборную России больше игроков СКА

Главный тренер сборной России Олег Знарок поделился ожиданиями от матча против Финляндии.

- Антипин сегодня не тренировался.

- Он немножко приболел. Надеюсь, будет готов к завтрашней раскатке.

- Каково состояние всех игроков? Многие сейчас борются за выход в плей-офф.

- У всех нормальное состояние. Из графика не выбились.

- Светлаков пережил третье сотрясение мозга. Насколько он готов?

- У него можете спросить. Он в хорошем состоянии. Надо, чтобы эти игроки получали больше международного опыта. Ведь неизвестно, что решат в НХЛ.

- Не было мысли привлечь больше игроков СКА? Играете же в Петербурге.

- Поначалу была такая мысль, потом отказались.

- Какая задача на этот этап Евротура?

- У нас восемь новых игроков, хотим посмотреть на них, посмотреть, как поведут себя те, кто проводит второй Евротур. Задача та же, другой у нас нет - каждую игру выигрывать.

- Вам в Петербурге эмоционально легче играть?

- Любая арена для нас домашняя, когда мы играем в России.

- В сборной дождались Капризова. Дадите ему характеристику.

- Я не могу дать, мы только первую тренировку провели. Кроме Капризова еще семь новых человек приехали, - приводит слова Знарка корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Россия - Финляндия. Капризов и Ткачев тренировались в первом звене

Напомним, матч Еврохоккейтура между Россией и Финляндией пройдет 9 февраля в Санкт-Петербурге. Встреча начнется в 19:30, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.

11 и 12 февраля национальная команда проведет матчи против Швеции и Чехии.