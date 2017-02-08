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Амосов проведет бой за титул чемпиона мира против первого номера национального рейтинга Бразилии

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

3-кратный чемпион мира, двукратный чемпион Европы, чемпион Евразии по боевому самбо Ярослав Амосов проведет защиту титула чемпиона мира по мма в полусредней категории до 77 кг против Андерсона де Кейрош  Диниша (ANDERSON DE QUEIROZ DINIZ). Бой станет главным событием первого турнира серии PRIME SELECTION-2017, стартующего 18 марта в Краснодаре.

Бразильский боец Андерсон  де Кейрош  Диниш  по прозвищу «Тихий» на ctvm лет старше Ярослава, живет и тренируется в бразильском Куррайс-Новусе. Андерсон занимает первую строчку национального рейтинга бойцов в Бразилии. На сегодняшний день  имеет беспроигрышную серию из 7 боев, в его активе 16 побед (7 нокаутом). 

Амосову 23 года, он один из самых перспективных бойцов вне зависимости от весовой категории. Сейчас спортсмен готовится вместе с Анатолием Токовым, братьями Немковыми, Валентином Молдавским и Кириллом Сидельниковым в тренировочном лагере Федора Емельяненко в Старом Осколе. На счету Ярослава 17 побед и ни одного поражения. 

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