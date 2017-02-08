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Виталий Шашков: Мияилович - не последнее приобретение «Крыльев Советов» этой зимой

Источник:  Р-СпортКомментарии

Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков сообщил, что полузащитник Срджан Мияилович не станет последним приобретением клуба в текущее трансферное окно.

О подписании контракта с 23-летним сербом самарцы объявили сегодня.

В этом сезоне Мияилович провел 19 матчей за турецкий «Кайсериспор» и забил один мяч.

«С Мияиловичем контракт рассчитан на 3,5 года, но это не последнее приобретение в эту трансферную кампанию, сейчас ведется работа по усилению атакующей линии, есть определенный круг кандидатов, из которых мы выбираем. Пока рано оценивать эту трансферное окно, думаю, после подписания можно будет сказать, насколько все сложилось удачной», - цитирует Шашкова «Р-Спорт».

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