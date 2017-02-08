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Арбитр Егоров, похудевший на 15 килограммов, успешно сдал норматив по физподготовке на сборе судей в Турции (фото)

Артем Локалов
Артем Локалов
Источник:  РФСКомментарии

Судьи премьер-лиги начали работу на сборе в Турции, который продлится до 21 февраля.

Арбитры сдали нормативы по физподготовке: спринт-тест, состоящий из шести отрезков по 40 метров, и интервальный тест ФИФА. В нем бег высокой интенсивности чередуется с периодами восстановления. Общая дистанция – 4000 метров.

Как сообщает официальный сайт РФС, все арбитры подтвердили высокий уровень готовности к чемпионату, с запасом уложившись в установленные ФИФА и департаментом судейства нормативы. В том числе, это и судья Александр Егоров из Саранска, который похудел на 15 килограммов. По информации «Советского спорта», рефери во время паузы в чемпионате тренировался по программе, составленной тренером по бодибилдингу. 

Из-за травм не смогли полностью выполнить нормативы по физподготовке Игорь Федотов и Игорь Демешко. Арбитрам будет предоставлена возможность сдать эти тесты после полного восстановления. В течение этого времени за ними будет сохранено место в рекомендательном списке судей РФПЛ, а также зарплата.

Фото: РФС

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