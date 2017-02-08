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Нападающий «Анжи» Боли близок к переходу в китайский клуб

Источник:  Р-СпортКомментарии

Форвард Янник Боли в ближайшее время может перейти из «Анжи» в китайский клуб «Хэнань Цзянье», сообщил агентству «Р-Спорт» источник, знакомый с ситуацией.

«Боли, вероятно, перейдет в «Хэнань Цзянье», на данный момент сделка находится на стадии переговоров, но в ближайшее время все должно разрешиться в положительную сторону», - сообщил источник.

Напомним, 29-летний ивуариец перешел в «Анжи» в 2014 году. В этом сезоне он провел в составе махачкалинцев 11 матчей в чемпионате России и забил два мяча. 

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