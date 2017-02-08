Россия - Финляндия. Антипин пропустил открытую тренировку
Защитник сборной России Виктор Антипин пропустил открытую тренировку команды перед матчем с Финляндией.
Игрок отсутствовал из-за небольшой болезни.
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Напомним, в сезоне-2016/17 Антипин провел за магнитогорский «Металлург» 58 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 24 (6+18) очков.
Матч Еврохоккейтура между Россией и Финляндией пройдет 9 февраля в Санкт-Петербурге. Встреча начнется в 19:30, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.
11 и 12 февраля национальная команда проведет матчи против Швеции и Чехии.
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