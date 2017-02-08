«Газпром-Русвело» выступит на велогонках в Альмерии и Мурсии

Виктор Манаков: Даже в Украине и Белоруссии около 10 международных гонок, а в России – ни одной

Российский гонщик команды «Газпром-РусВело» оценил решение Федерации велоспорта России отменить в стране все шоссейные международные гонки в 2016 году.