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«Газпром-Русвело» выступит на велогонках в Альмерии и Мурсии

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В предстоящие выходные команда «Газпром-Русвело» выступит на испанских однодневных гонках «Вуэльта Мурсии» и «Класика де Альмерия». Обе гонки имеют категорию UCI 1.1.

 

Старт «Вуэльты Мурсии» состоится 11 февраля в городе Сан - Хавьер. С момента своего основания в 1981 году гонка относилась к категории многодневных, однако в 2013 году организаторы сократили соревнование до одного гоночного дня. Общая протяженность дистанции составит 183 километра и пройдет по маршруту между городами Сан-Хавьер и Мурсия. В воскресенье команды стартуют в «Класика де Альмерия», которая берет свое начало в городе Альмерия и финиширует в Рокетас-де-Мар. 

Состав на «Вуэльту Мурсии» и «Класика де Альмерия»: Игорь Боев, Роман Майкин, Сергей Фирсанов, Александр Фолифоров, Евгений Шалунов, Дмитрий Козончук, Кирилл Свешников.


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