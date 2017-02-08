Шамиль Газизов: «Уфа» укомплектована, но новички еще могут появиться
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов ответил на вопрос, завершил ли клуб зимнюю трансферную кампанию.
Ранее Газизов подтвердил интерес «Уфы» к вратарю Александру Беленову, правами на которого владеет «Анжи».
«Уфа» укомплектована, но новички могут еще появиться, причем произойти это может весьма быстро. Но если этого не случится, то мы не будем испытывать больших проблем», - цитирует Газизова «Р-Спорт».
«Уфа» после 17 туров занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России.
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