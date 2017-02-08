Роман Ротенберг: Даже если «Вашингтон» отпустит Овечкина на ОИ-2018, НХЛ может отменить это решение

Вице-президент КХЛ Роман Ротенберг рассказал о ситуации с участием хоккеистов НХЛ в Олимпиаде-2018.

- На сегодня игроки НХЛ не едут на Олимпиаду. Посмотрим, как будут развиваться события, окончательное решение будет в конце марта. Пока для НХЛ это невыгодно, но они могут пересмотреть это решение. Даже если клуб отпустит Овечкина, лига может отменить это решение. 900 000 тысяч на страховки игроков НХЛ со стороны МОК? Конечно, нам лучше потратить эти деньги на детско-юношеский хоккей.

Лучшие игроки за океаном, но и в КХЛ много парней, которые достойны играть на Олимпиаде. Олег Знарок на собрании сказал, что у каждого из хоккеистов, которые сейчас в сборной, есть шанс попасть в команду на Олимпиаду, - приводит слова Ротенберга корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Роман Ротенберг: Хоккей должен превышать по рейтингу остальные виды спорта!

Напомним, ранее президент IIHF Рене Фазель сообщил, что решение об участии игроков из НХЛ на Олимпиаде-2018 будет принято в течение марта.

Руководство Национальной хоккейной лиги и владельцы клубов намерены добиться страховки от МОК за игроков, которые поедут на Игры.