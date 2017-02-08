Маскерано, скорее всего, не сыграет с «ПСЖ»

Защитник/полузащитник «Барселоны» Хавьер Маскерано, вероятно, пропустит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ». Об этом сообщают испанские СМИ.

Как информирует AS, аргентинец не успеет восстановиться до матча с «ПСЖ» после повреждения подколенного сухожилия. Он травмировался в матче Кубка Испании против «Атлетико» (1:1). Таким образом, он, вероятно, не сыграет с «Алавесом» в чемпионате Испании (11 февраля) и в гостевом матче с «ПСЖ» (14 февраля) в Лиге чемпионов.

В текущем сезоне 32-летний Хавьер Маскерано провел 26 матчей за «Барселону» во всех турнирах.