Маскерано, скорее всего, не сыграет с «ПСЖ»
Защитник/полузащитник «Барселоны»
Хавьер Маскерано, вероятно, пропустит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов
против «ПСЖ». Об этом сообщают испанские СМИ.
Как информирует AS, аргентинец не
успеет восстановиться до матча с «ПСЖ» после повреждения подколенного
сухожилия. Он травмировался в матче Кубка Испании против «Атлетико» (1:1).
Таким образом, он, вероятно, не сыграет с «Алавесом» в чемпионате Испании (11
февраля) и в гостевом матче с «ПСЖ» (14 февраля) в Лиге чемпионов.
В текущем сезоне 32-летний
Хавьер Маскерано провел 26 матчей за «Барселону» во всех турнирах.
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