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«РБ Лейпциг» продлил контракт с нападающим Форсбергом (фото)

Источник:  ФК «РБ Лейпциг»Комментарии

«РБ Лейпциг» подписал новое соглашение с нападающим Эмилем Форсбергом, рассчитанное до лета 2022 года, сообщает официальный твиттер немецкого клуба.

В этом сезоне 25-летний швед в 15 матчах бундеслиги забил пять мячей и отдал шесть результативных передач.

«РБ Лейпциг» после 19-ти туров занимает второе место в чемпионата Германии, отставая на четыре очка от «Баварии».

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