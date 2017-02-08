«РБ Лейпциг» продлил контракт с нападающим Форсбергом (фото)

«РБ Лейпциг» подписал новое соглашение с нападающим Эмилем Форсбергом, рассчитанное до лета 2022 года, сообщает официальный твиттер немецкого клуба.

В этом сезоне 25-летний швед в 15 матчах бундеслиги забил пять мячей и отдал шесть результативных передач.

«РБ Лейпциг» после 19-ти туров занимает второе место в чемпионата Германии, отставая на четыре очка от «Баварии».