«РБ Лейпциг» продлил контракт с нападающим Форсбергом (фото)
«РБ Лейпциг» подписал новое соглашение с нападающим Эмилем Форсбергом, рассчитанное до лета 2022 года, сообщает официальный твиттер немецкого клуба.
В этом сезоне 25-летний швед в 15 матчах бундеслиги забил пять мячей и отдал шесть результативных передач.
«РБ Лейпциг» после 19-ти туров занимает второе место в чемпионата Германии, отставая на четыре очка от «Баварии».
++ Personalmeldung ++ #RBLeipzig verlängert den Vertrag von Emil #Forsberg vorzeitig um ein weiteres Jahr bis Juni 2022! #EmilBis2022 #EF10 pic.twitter.com/M3xDaXzq14— RB Leipzig (@DieRotenBullen) 8 февраля 2017 г.
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