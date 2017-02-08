Роман Ротенберг: Матч между клубами КХЛ и НХЛ? Думали об этом, но нас не устраивают их требования

Вице-президент КХЛ и ФХР Роман Ротенберг поделился мнением о возможном матче между клубами КХЛ и НХЛ.

- Мы неоднократно предлагали сыграть матч победителей КХЛ и НХЛ, но НХЛ выставляет такие финансовые условия, на которые мы не можем пойти. Это запросы, которые ничем не обоснованы. В этой ситуации важен экономический бизнес-подход. Мы высоко оцениваем наш продукт, защищаем свои интересы. Мы можем пойти на компромисс, при котором мы одинаково вкладываемся и потом 50 на 50 делим расходы. Но если нам выставляют такую цифру, на которую можно построить не один каток. Лучше мы будем тратить деньги на детский хоккей, а не на пиар-акции, которые нам не выгодны.

- О ней говорил еще Александр Иванович Медведев. Я могу сказать, что сумма будет еще больше., - приводит слова Ротенберга корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, ранее стало известно, что 18 февраля в Петербурге пройдет товарищеский матч между ветеранами СКА и «Филадельфии».