Новый клуб Витселя хочет приобрести Бакку
Китайский клуб «Тяньцзинь Цюаньцзянь» интересуется нападающим «Милана»
Карлосом Баккой. Напомним, что за эту команду выступает экс-полузащитник «Зенита»
Аксель Витсель.
Как сообщает Leggo, китайский клуб хотел бы приобрести Бакку до
конца февраля, когда в Китае закроется трансферное окно. «Милан» хотел бы
получить за колумбийского форварда не менее 25 миллионов евро.
В текущем
сезоне 30-летний Карлос Бакка провел 21 матч за «Милан» и забил девять мячей
при двух голевых передачах.
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